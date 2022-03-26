Россияне спасли «Вашингтон» от сенсационного поражения

На счету Александра также решающий гол в серии бросков.

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Потерпев два домашних поражения в основное время от «Далласа» и «Сент-Луиса» после серии из восьми матчей с набранными очками, «Вашингтон» отправился в гости к одному из аутсайдеров Восточной конференции «Баффало». Несмотря на большую разницу в классе и статусах команд, «Кэпиталз» были близки к сенсационному проигрышу, но этому помешали Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

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Ровно неделю назад капитан «Вашингтона» уже выступал в роли спасителя. Тогда в гостевом матче против лидера Столичного дивизиона «Каролины» Овечкин при счете 2:3 реализовал большинство за пять минут до конца третьего периода, а затем забил единственный буллит в послематчевой серии.

Нынешняя ситуация несильно отличалась от предыдущей. К заключительным минутам второго периода «Вашингтон» также уступал со счетом 2:3. На 37-й минуте «Кэпиталз» заработали вбрасывание в правом круге зоны «Сэйбрз» и реализовали домашнюю заготовку. Кузнецов выиграл единоборство на точке в сторону верхнего слота, и Овечкин нанес неотразимый выстрел в одно касание.

Это гол стал для россиянина 41-м в сезоне и девятым за последние 11 матчей. Шайба № 771 приблизила Овечкина на дистанцию одного очка к легендарному финну Яри Курри (1398), занимающему 21-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. До юбилейного 1400-го очка капитану «столичных» осталось набрать три балла.

Кузнецов продлил свою рекордную результативную серию до невероятных 11 матчей (7+7=14 очков). Он стал одним из 10 игроков НХЛ по ходу нынешнего сезона, кто добирался до подобной отметки. Кроме того, эта голевая передача стала для Кузнецова 331-й в карьере, и он вошел в топ-10 лучших ассистентов в истории «Вашингтона», сравнявшись с защитником Скоттом Стивенсом.

Однако свое самое яркое действие Кузнецов совершил в серии бросков, исполнив, пожалуй, один из самых медленных буллитов в истории НХЛ. Быстро пройдя от центрального круга до правого борта, нападающий резко сбавил скорость и практически накатом добрался до ворот Дастина Токарски, уверенно переиграв его.

После матча Кузнецов прокомментировал свой буллит:

«В последнее время я часто попадал в штангу. Поэтому все, о чем я думал в тот момент, было: «Пожалуйста, я могу промахнуться или забить, но только бы не угодить в штангу». В конце концов я попал в штангу, и шайба оказался в воротах».

Овечкин, как и в матче с «Каролиной», отправился исполнять заключительный бросок в рамках основной серии. При счете 1:1 россиянин уверенно переиграл Токарски броском с неудобной руки и принес «Вашингтону» шестую гостевую победу подряд над «Баффало». В 16-й раз в карьере Овечкин решил исход буллитной серии в пользу своей команды.

НХЛ. Регулярный чемпионат

Голы: Скиннер, 15:49, 30:23. Олофссон, 32:55. — Манта, 9:15. Дженсен, 24:06. Овечкин, 36:47.