Овечкин вышел на девятое место в истории НХЛ по победным буллитам

В матче с «Баффало» россиянин реализовал ключевой бросок (4:3 Б).

Фото: РИА РИА

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу и победный буллит во встрече с «Баффало» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

В текущем сезоне россиянин забросил третий победный буллит и 16-й в карьере. Таким образом, по этому показателю он вышел на девятое место среди всех игроков лиги. Всего же Овечкин реализовал 37 из 114 послематчевых бросков.

Рекордсменом НХЛ по количеству заброшенных буллитов является Франс Нильсен (23).