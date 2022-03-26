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1 час назад

Овечкин вышел на девятое место в истории НХЛ по победным буллитам

Советский спортСоветский спорт

В матче с «Баффало» россиянин реализовал ключевой бросок (4:3 Б).

Овечкин вышел на девятое место в истории НХЛ по победным буллитам
Фото: РИАРИА

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу и победный буллит во встрече с «Баффало» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

В текущем сезоне россиянин забросил третий победный буллит и 16-й в карьере. Таким образом, по этому показателю он вышел на девятое место среди всех игроков лиги. Всего же Овечкин реализовал 37 из 114 послематчевых бросков.

Рекордсменом НХЛ по количеству заброшенных буллитов является Франс Нильсен (23).

Одну из шайб на свой счет записал российский нападающий столичных Александр Овечкин. Этот гол стал для россиянина 771-м за карьеру в регулярных чемпионатах. Таким образом, Овечкин приблизился к Горди Хоу, занимающему второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Капитан «Вашингтона» сократил отставание от идущего вторым Горди Хоу (801) до 30 шайб.

Хоккей,Франс Нильсен,Александр Овечкин,
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