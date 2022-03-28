Малкин оформил хет-трик в матче НХЛ и вошел в историю

Теперь на счету форварда 440 заброшенных шайб за карьеру в лиге. Он вошел в историю, выйдя на чистое пятое место среди россиян по голам в НХЛ и сравнявшись по этому показателю с соотечественником Павлом Буре. Кроме того, Малкин поднялся на десятое место в списке лучших европейских бомбардиров лиги.