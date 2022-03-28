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1 час назад

Малкин оформил хет-трик в матче НХЛ и вошел в историю

Lenta.ruLenta.ru

Российский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин оформил хет-трик и отдал одну голевую передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингс». Результаты доступны на сайте лиги.

Малкин оформил хет-трик в матче НХЛ и вошел в историю
Фото: ТАССТАСС

Теперь на счету форварда 440 заброшенных шайб за карьеру в лиге. Он вошел в историю, выйдя на чистое пятое место среди россиян по голам в НХЛ и сравнявшись по этому показателю с соотечественником Павлом Буре. Кроме того, Малкин поднялся на десятое место в списке лучших европейских бомбардиров лиги.

Встреча завершилась победой «Питтсбурга» со счетом 11:2. Последний раз «Детройт» пропускал 11 или более шайб 23 февраля 1988 года.

Малкин — воспитанник магнитогорского «Металлурга», выступает в НХЛ с 2006 года. В составе «Питтсбурга» он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

Хоккей,Павел Буре,Евгений Малкин,Металлург,
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