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1 час назад

Вяльбе поставила НХЛ в пример международным спортивным организациям

Lenta.ruLenta.ru

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала Национальную хоккейную лигу (НХЛ) независимой организацией. Об этом сообщает Sport24.

Вяльбе заявила, что преклоняется перед НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Функционер поставила лигу в пример, отметив, что все российские хоккеисты продолжают выступления.

«Я преклоняюсь перед НХЛ. Рада слышать, что кто-то из наших забил, Александр Овечкин там сейчас какие-то рекорды ставит. Если бы все международные организации были такими же, было гораздо лучше», — заявила Вяльбе.

27 марта российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 121-ю победную шайбу в карьере в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с канадцем Горди Хоу, который занимает второе место среди всех хоккеистов лиги в истории.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации.

Хоккей,Елена Вяльбе,Александр Овечкин,
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