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36 минут назад

Судьи отменили гол Овечкина в матче с "Каролиной"

Газета.RuГазета.Ru

«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) дома разгромно проиграл «Каролине» со счетом 1:6.

Судьи отменили гол Овечкина в матче с «Каролиной»
Фото: ReutersReuters

Хозяева пропустили уже на третьей минуте. Счет в матче открыл американский нападающий «Каролины» Степан Дерек. Спустя пять минут гости удвоили свое преимущество. Гол на счету Мартина Нечаса.

Еще в конце первого периода Овечкин смог сократить преимущество соперника и реализовать большинство своей команды, однако гол был отменен из-за нарушения правил со стороны Ти Джея Оши.

Во втором периоде «Вашингтон» силами Тома Уилсона смог отыграть одну шайбу, но на большее «Кэпиталз» не хватило. В оставшееся время голкипер хозяев Витек Ванечек пропустил еще три шайбы, а в третьем периоде на лед уже вышел российский вратарь Илья Самсонов. Он пропустил лишь раз – от Брэди Шея. Стоит отметить, что в составе «Каролины» результативной передачей отметился Андрей Свечников.

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Российские игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин завершили встречу с показателем полезности -3.

Для Александра Овечкина, результативно проводящего этот сезон, матч против «Каролины» стал всего лишь вторым за последние девять матчей, когда он уходил с площадки, не набрав очков.

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