Король умер! «Авангард» уступил «Металлургу» в седьмом матче серии и лишился титула

В решающем матче серии всё решил первый период. Агрессивные «сталевары» забили два гола, в начале второй 20-минутки – третий и спокойно довели дело до победного конца, поразив еще пустые ворота. За семь матчей соперники поразили ворота 51 (!) раз – абсолютный рекорд плей-офф КХЛ.

Фото: ТАСС ТАСС

Накануне главный тренер «Авангарда» Боб Хартли стал живым свидетелем удивительного камбэка «Омских ястребов» в решающем матче серии плей-офф МХЛ против «Стальных Лисов». Ко второму перерыву хозяева вели 4:1, но уступили во втором овертайме 4:5 и сошли с кубковой дистанции. Титулованный канадский специалист видел все это из-за стекла «Арены-Металлург», но эмоций не выказал. В отличие от молодого лидера его команды Арсения Грицюка.

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Сегодня в подобной ситуации оказался действующий обладатель Кубка Гагарина. Омичи горели 0:3 после двух периодов, мало что создав у ворот Василия Кошечкина. В матче №6 «ястребы» ошеломили команду Ильи Воробьева стартовым натиском, забросив две шайбы. Итог – 5:1. В третьем периоде «сталевары» задолго до сирены сняли вратаря, одну шайбу отыграли, но на большее не сподобились. Кстати, на последнем рубеже у них был дублер Иван Налимов.

Сегодня олимпионик Кошечкин вчистую переиграл чешского олимпийца Шимона Грубеца. А застрельщиком победы выступил вице-чемпион Пекина-2022 Андрей Чибисов. Он, кстати, забил Грубецу и на Играх-2022. Правда, гол из разряда курьезных. В этой же серии Чибисов лихо снимает паутину в ворот омичей: неотразимо пальнет то в ближнюю девятку, то в дальнюю, как сегодня.

Габаритный форвард «Магнитки» реализовал численное преимущество, завершив броском с точки вбрасывания… контратаку. Вскоре владения гостей спасла перекладина – не повезло Брендэну Лайпсику, замыкавшему прострел Филиппа Майе.

А когда гости разыгрывали лишнего, дважды хозяев дважды выручил Кошечкин. Николай Прохоркин и Сергей Толчинский атаковали с усов, но вратарь стоял стеной.

Хозяева же упрочили преимущество за четыре с «копейками» минуты до первого перерыва благодаря чудо-передаче Егора Коробкина, заметившего на дальней штанге Майе. Грубец мог сыграть клюшкой, но забыл о ней, а канадец даже не бросил, а ковырнул шайбу.

Вскоре после перерыва Грубец забил сам себе: неловко сработав сначала ловушкой, а потом и щитками. 3:0 – это очень серьезная фора. Год назад в четвертом матче финала с ЦСКА «ястребы» отыграли 0:2, уступая по всем статьям. Это был перелом в серии.

«Сталевары» сразу стали сушить игру.

В третьем периоде гости сняли вратаря уже за шесть минут до сирены (игра шла в формате «4 на 4») и навалились на ворота Кошечкина. Каким же бесстрашием и мужеством надо обладать, чтобы лицом прыгнуть под шайбу, с дикой силой пущенную Грицюком! Это защитник «Магнитки» Алексей Маклюков ценой головы блокировал бросок и остался лежать на льду, окропленном кровью. Арсений замахал руками: мол, скорее давайте носилки. Алексея транспортировали с площадки под овации переполненных трибун.

«Ястребы» не опускали крылья, бились до финальной сирены, снимали вратаря, однако подвиг своей молодежной команды повторить не смогли. Как и распечатать ворота 39-летнего голкипера. На месте руководителей клуба я бы предложил ему продлить контракт. Ветеран заслужил!

В третьем периоде шайба все-таки единожды влетела в пустые ворота гостей. Могла и еще, но Лайпсик промахнулся с метра.

В финале Востока «Магнитка» встретится с «Трактором», еще перед сезоном обозначившим чемпионские амбиции. А Боб Хартли вряд ли продолжит работу с «Авангардом». Да и с Балашихой клуб из Омска попрощался. Отрадно, что на победной ноте! Новый сезон «ястребы» должны начать на новой арене.

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