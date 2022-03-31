НХЛ оштрафовала канадского хоккеиста за удар российского соперника

Канадский нападающий Бостон Брюинс» Тейлор Холл оштрафован на пять тысяч долларов. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фото: Mike Dinovo-USA TODAY Sports / Reuters Mike Dinovo-USA TODAY Sports / Reuters

Хоккеиста наказали за удар по голове российского защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Любушкина. После инцидента россиянин покинул площадку и не смог вернуться на лед до конца матча.

Эпизод произошел в матче команд, который состоялся во вторник, 29 марта. Победу одержал «Торонто» со счетом 6:4.

Любушкин выступает за «Торонто» с февраля 2022 года. Он провел за команду 63 встречи. На его счету десять результативных передач.