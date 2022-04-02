Шарангович оформил хет-трик в ворота «Флориды» к середине второго периода

В эти минуты в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Флориду Пантерз». На момент написания новости идёт 37-я минута, счёт в матче 6:2 в пользу хозяев. К этому моменту белорусский нападающий Егор Шарангович уже успел оформить хет-трик. Форвард открыл счёт на 4-й минуте матча, затем отличился на 22-й и 35-й минутах. Помимо Шаранговича, за «Дэвилз» отличились Джек Хьюз, Янне Куокканен и Андреас Юнссон, у «Флориды» забили Антон Лунделль и Радко Гудас. В текущем сезоне на счету Шаранговича 39 набранных очков после 62 матчей: 19 заброшенных шайб и 20 результативных передач. Это его второй сезон в НХЛ. Отметим, перед матчем «Пантерз» занимали первое место в таблице Восточной конференции. Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».