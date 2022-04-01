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1 час назад

Хоккеистка отбила бросок лучшего бомбардира ЖКЛ голой рукой

Газета.Ru

Вратарь уфимского клуба Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) "Агидель" Мария Сорокина сделала сэйв голой рукой. Видео эпизода доступно на YouTube-канле лиги.

Хоккеистка отбила бросок лучшего бомбардира ЖКЛ голой рукой
Фото: hcsalavat.ruhcsalavat.ru

В матче с "Торнадо" Сорокина потеряла ловушку, но отразила шайбу после броска лучшего бомбардира ЖКЛ Анны Шохиной. Сразу после этого Сорокина схватилась за руку от боли, встреча была остановлена.

"Анна Шохина с кистей бросает мощно. Боль терпимая, как дверью руку прищемить, играть было можно, уже все нормально, она почти не болит. Решение быстро приняла. Момент читался: я знала, куда будет бросать соперница. Надо было продолжать играть, пропускать не хотелось даже в таком положении", — сказала хоккеистка.

Ранее сообщалось, что российский голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский признан первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 33-летний голкипер в матче с "Чикаго Блэкхоукс" (4:0) отразил 37 бросков. Для Бобровского это третий шатаут в сезоне и 37-й в карьере в лиге.

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