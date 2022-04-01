Хоккеистка отбила бросок лучшего бомбардира ЖКЛ голой рукой

"Анна Шохина с кистей бросает мощно. Боль терпимая, как дверью руку прищемить, играть было можно, уже все нормально, она почти не болит. Решение быстро приняла. Момент читался: я знала, куда будет бросать соперница. Надо было продолжать играть, пропускать не хотелось даже в таком положении", — сказала хоккеистка.