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28 минут назад

Никита Кучеров набрал 40-е очко в сезоне НХЛ

Чемпионат.com

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

Никита Кучеров набрал 40-е очко в сезоне НХЛ
Фото: TwitterTwitter

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. В составе «Тампы» две результативные передачи отдал российский нападающий Никита Кучеров. Таким образом, россиянин набрал 40-е очков в сезоне НХЛ. На его счету 11 голов и 29 результативных передач в 32 играх.

Всего за карьеру в НХЛ Кучеров принял участие в 547 играх, в которых забил 232 гола и сделал 355 результативных передач.

На данный момент «Тампа» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 90 очков.

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