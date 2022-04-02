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1 час назад

Бобровский пропустил шесть шайб и был заменён после второго периода

Чемпионат.com

В эти минуты в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Флориду Пантерз». На момент написания новости идёт 50-я минута, счёт в матче 6:4 в пользу хозяев.

Бобровский пропустил шесть шайб и был заменён
Фото: ReutersReuters

После второго периода российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского заменил Спенсер Найт.

Напомним, за «Дэвилз» отличились Джек Хьюз, Янне Куокканен и Андреас Юнссон, а Егор Шарангович оформил хет-трик. У «Флориды» забили Антон Лунделль, Радко Гудас, Брэндон Монтур и Густав Форслинг.

В текущем сезоне Бобровский провёл 44 матча без учёта текущего и оформил три шат-аута.

Отметим, перед матчем «Пантерз» занимали первое место в таблице Восточной конференции.

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Хоккей,Брэндон Монтур,Густав Форслинг,Егор Шарангович,Сергей Бобровский,
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