Что будет с «Авангардом» после ухода Боба Хартли

Канадского тренера будет сложно заменить. Но он сделал всё, чтобы его дело в Омске продолжалось.

Фото: ВЛАДИМИР БЕЗЗУБОВ, PHOTO.KHL.RU ВЛАДИМИР БЕЗЗУБОВ, PHOTO.KHL.RU

Вчера Боб Хартли официально объявил о завершении работы в «Авангарде». Эту новость нельзя назвать сенсационной: то, что минувший сезон будет последним для канадца в России, можно было предположить ещё как минимум год назад, когда он привёл «ястребов» к чемпионству. Было, пожалуй, очевидно, что взявший очередной трофей в очередной лиге тренер не будет задерживаться в КХЛ только из-за того, что ему всё очень нравилось в «Авангарде». Он уже достиг вершины, а дома, за тысячи километров от России, по нему всё это время скучала большая семья. Так что Хартли доработал оставшийся год по контракту с «ястребами» и вполне логично ушёл, взяв паузу в тренерской карьере.

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Хартли не раз подчёркивал, что для него работа в «Авангарде» стала удивительным и приятным приключением. Для омского же клуба четыре года под руководством канадца стали чем-то бóльшим. Это была целая славная эпоха, которая сейчас подошла к концу.

Думаю, что уход Хартли для болельщиков «Авангарда» — это такая добрая грусть. Канадец отдал всего себя на благо омского хоккея, принёс миллионы счастливых моментов фанатам клуба, и требовать продолжения банкета было бы, пожалуй, несколько самонадеянно с их стороны. В Омске и так безмерно благодарны Бобу за работу и вряд ли когда-нибудь его забудут.

В первый же год в «Авангарде» Хартли сумел выдернуть «ястребов» из пучины безвременья. Тут, конечно, правильнее приписать эту заслугу в первую очередь Александру Крылову, который прекратил многолетний бардак в клубе, привнёс чёткую, понятную, современную структуру управления, основанную на строгом бизнес-подходе и умеренных, адекватных амбициях, и превратил «Авангард» в серьёзный спортивный и медийный проект. Собственно, и Хартли в Омск привёз именно Крылов. Однако за результат отвечал Боб, и если бы он (результат) не соответствовал всему остальному, то весь лоск современного «Авангарда» отдавал бы дешёвым блеском.

Но Хартли не подвёл. Он как влитой вписался в новую структуру омского клуба, поставил команде системную игру и с ходу рванул навстречу таким высотам, о которых в Омске уже стали забывать. В первом же плей-офф «Авангард» Хартли опрокинул действующего чемпиона из Казани 4-0 в серии, а потом добрался до первого для «ястребов» за семь лет финала Кубка Гагарина. Там побороться на равных с ЦСКА не вышло, но уже через два года созревший во всех смыслах для чемпионства «Авангард» сломил сопротивление могучей армейской машины в решающей серии сезона. А до этого прошёл поистине невероятный путь по кубковой весне.

Два финала за четыре года и Кубок Гагарина — это сухой остаток деятельности Хартли. Таких продуктивных отрезков в Омске не знали со времён Валерия Белоусова, который работал в «Авангарде» ещё в середине нулевых. Примерно после увольнения Валерия Константиновича для «ястребов» и наступили суетные, сумбурные времена: в них уместился, например, финал-2012, однако гораздо больше они ассоциируются с тренерской чехардой, бардаком в руководстве, мощной текучкой игроков и стилей и фактическим отстранением «Авангарда» от элиты топ-клубов КХЛ.

Всё это закончилось в 2018 году с приходом Крылова и Хартли. Первый обеспечил солидность в организации всех процессов, а второй — то же самое непосредственно в хоккее. «Авангард» стал максимально тренерской командой с понятными стилем и системой, с высоким уровнем внутренней культуры и рабочей этики. Тренер-чемпион в итоге и сделал из «ястребов» команду-чемпион.

При этом Хартли был не просто тем человеком, который обеспечивал спортивный результат. Он не замкнулся на исполнении своих прямых обязанностей, а стал, без преувеличения, центром франшизы «ястребов», вокруг которой вращались многие процессы. Хартли делал лучше своих коллег по тренерскому штабу (почитайте хотя бы интервью с Дмитрием Рябыкиным на «Чемпионате»), развивал молодёжь, скрупулёзно работал над развитием отдельных хоккеистов, много общался с тренерами клубов вертикали, включая молодых специалистов из Академии, а также никогда не отказывал медиа «Авангарда» в съёмках различных активностей клуба. Хартли прекрасно понимал, что профессиональный хоккей — это не только непосредственно результат твоей команды. Это ещё и реклама и пиар, это ещё и многогранное развитие, это интеграция во многие процессы, это мысли о будущем и память о прошлом.

Во всём этом Хартли выгодно отличался от многих российских специалистов, которые обожают, когда их никто не трогает, не мучает вопросами и не отвлекает от великой миссии. Культура открытости и взаимоуважения — вот что привнёс Хартли не только в «Авангард», но и во всю КХЛ, создав образ настоящего хоккейного джентльмена, всегда бодрого, подтянутого, гладковыбритого и приветливого, с тонким юмором и запасом ответов на все случаи жизни.

При этом понятно, что Хартли не был душкой. Не был этаким добрым канадским дедушкой с постоянной улыбкой на лице. Не секрет, что Хартли — очень жёсткий тренер, под руководством которого бывает непросто. Максимальное внимание к мелочам и высочайший уровень требовательности — все хоккеисты, поработавшие с Бобом, отмечали, что он, по сути, заново учит их играть в хоккей, давая гигантский объём информации на тренировках. Это тяжело, трудно и непривычно для российской действительности, однако подход Хартли неоднократно доказывал свою состоятельность.

Тут речь даже не про два финала, а про то, что игроки, не встававшие в позу, а слушавшие тренера, с течением сезона реально добавляли с каждой игрой, прокачивая свои лучшие качества. Спросите об этом у Береглазова, которого в своё время списали в Магнитогорске. У Костина, который приехал из системы «Сент-Луиса», по простому говоря, никакущим, но уже к финишу регулярки превратился в лучшего силового форварда КХЛ. У Шарипзянова, в котором Хартли открыл талант едва ли не идеального разрушителя. Наконец, у молодёжи из системы клуба, начиная с Михеева и заканчивая Грицюком. Да, Хартли заставлял много пахать. Но у этой пахоты всегда был ощутимый выхлоп.

Разумеется, за четыре года в России Хартли нажил себе критиков. Во-первых, потому, что, как и любой человек, ошибался. Во-вторых, потому что, будучи канадцем, был успешен в нашей стране, вызывая зуд у ярых «славянофилов». В-третьих, из-за того, что Бобу не были чужды актёрские навыки. Да, он любил встряхивать судей, по поводу и без, любил ярко намекать на пресс-конференциях на лютую несправедливость по отношению к «Авангарду». И Хартли, разумеется, прекрасно понимал истинное положение вещей, но на публике горой стоял за свою команду. За это несколько вызывающее поведение Бобу часто доставалось. Но посмотрите: многие российские наставники сейчас перенимают такую модель общения с арбитрами и прессой. И это означает, что Хартли задавал тренды не только в плане управления хоккейной командой.

Боб уже покинул «Авангард», и возникает логичный вопрос — что будет дальше с омским клубом, который возвращается в родной город? Кто будет тренером? В прессе муссируется много слухов, однако пока рано говорить о чём-то конкретном, ведь «ястребы» ещё даже не подвели итоги сезона на совете директоров, не утвердили концепцию на следующий чемпионат, не сформировали бюджет. Но есть ощущение, что в любом случае «Авангарду» стоит воспользоваться тем, что Хартли оставил после себя крайне плодородную почву. Та система, которую по всем направлениям внедрял канадец, должна продолжать работать на благо омского клуба, в котором уже сейчас есть люди, способные продолжить гнуть линию Хартли. Конечно, я в первую очередь имею в виду Дмитрия Рябыкина.

Дмитрий Анатольевич трудится помощником в «Авангарде» уже шесть сезонов, и ещё год назад в личной беседе он уверял меня, что готов к работе главным тренером. За четыре сезона Рябыкин впитал максимум знаний и опыта от Хартли, чьё видение хоккея он полностью поддерживает, при этом омский хоккей для Рябыкина, отыгравшего в своё время за «Авангард» 12 полных сезонов, точно не пустой звук. На мой взгляд, лучше кандидата на роль преемника Хартли и не найти, хотя, конечно, это, может быть, несколько дилетантское мнение со стороны. Я не знаю, насколько реально готов Рябыкин начать самостоятельную карьеру в клубе с высокими задачами, насколько он ментально готов к этому сложнейшему вызову. Его кандидатура точно будет рассматриваться боссами «Авангарда», но какое решение будет принято — сказать сейчас тяжело.

Если говорить о будущем «Авангарда» в целом, то убеждён, что всё у «ястребов» будет нормально. При нынешнем руководстве омский клуб способен пережить смену эпох достойно и без потери качества, к тому же возвращение в родной город на новую шикарную арену обязательно придаст организации мощный позитивный импульс.