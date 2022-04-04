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1 час назад

Боб Хартли решил покинуть пост главного тренера «Авангарда

Елена Прошина

Канадец Боб Хартли объявил, что покидает пост главного тренера омского хоккейного клуба «Авангард». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию клуба.

Боб Хартли решил покинуть пост главного тренера «Авангарда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда я подписал второй контракт с "Авангардом", я уже решил, что это будет последний мой контракт, мои последние два года. Я не заканчиваю карьеру, я хочу провести больше времени со своей семьей. Хочу поблагодарить за те четыре года всех, включая [Александра] Дюкова и "Газпром нефть"», — заявил Хартли.

Напомним, что на пост главного тренера Хартли пришел в 2018 году. Первоначально канадец заключил контракт на два года, однако после продлил договор.

В сезоне 2018/2019 года довел команду до финала Кубка Гагарина, в котором клуб из Омска уступил в четырёх матчах московскому ЦСКА. В сезоне 2020/21 года «Авангард» взял Кубок Гагарина.

Хоккей,Боб Хартли,Газпромнефть,ХК Авангард,
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