Боб Хартли решил покинуть пост главного тренера «Авангарда

Канадец Боб Хартли объявил, что покидает пост главного тренера омского хоккейного клуба «Авангард». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию клуба.
«Когда я подписал второй контракт с "Авангардом", я уже решил, что это будет последний мой контракт, мои последние два года. Я не заканчиваю карьеру, я хочу провести больше времени со своей семьей. Хочу поблагодарить за те четыре года всех, включая [Александра] Дюкова и "Газпром нефть"», — заявил Хартли.
Напомним, что на пост главного тренера Хартли пришел в 2018 году. Первоначально канадец заключил контракт на два года, однако после продлил договор.
В сезоне 2018/2019 года довел команду до финала Кубка Гагарина, в котором клуб из Омска уступил в четырёх матчах московскому ЦСКА. В сезоне 2020/21 года «Авангард» взял Кубок Гагарина.