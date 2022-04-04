Боб Хартли решил покинуть пост главного тренера «Авангарда

«Когда я подписал второй контракт с "Авангардом", я уже решил, что это будет последний мой контракт, мои последние два года. Я не заканчиваю карьеру, я хочу провести больше времени со своей семьей. Хочу поблагодарить за те четыре года всех, включая [Александра] Дюкова и "Газпром нефть"», — заявил Хартли.