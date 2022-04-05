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1 час назад

Плющев — о выходе «Йокерита» из КХЛ: нельзя рассчитывать на флюгеров, их уход мы переживём

Чемпионат.comиещё 1

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о решении «Йокерита» выйти из состава участников КХЛ. «Уход «Йокерита» из КХЛ мы переживём, ничего страшного в его уходе нет. Да, клуб не последний по силе, но внутренний чемпионат и развитие внутреннего хоккея для нас сейчас гораздо важнее. Нельзя рассчитывать на флюгеров, которые то туда, то сюда. Люди должны соблюдать регламент и играть, есть же правила. Иначе – до свидания. Надо разобраться с нашим хоккеем, и будет всё нормально», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Клуб выступал в КХЛ с сезона-2014/2015, наивысшим достижением является выход во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина в 2015 и 2018 годах, где они в обоих случаях уступали в серии ЦСКА (1-4 и 2-4 соответственно). В 2020 году финны также преодолели первый раунд, но плей-офф турнира был отменён из-за пандемии коронавируса.

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