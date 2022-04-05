Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о решении «Йокерита» выйти из состава участников КХЛ. «Уход «Йокерита» из КХЛ мы переживём, ничего страшного в его уходе нет. Да, клуб не последний по силе, но внутренний чемпионат и развитие внутреннего хоккея для нас сейчас гораздо важнее. Нельзя рассчитывать на флюгеров, которые то туда, то сюда. Люди должны соблюдать регламент и играть, есть же правила. Иначе – до свидания. Надо разобраться с нашим хоккеем, и будет всё нормально», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.