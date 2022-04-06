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37 минут назад

Овечкин уступил Остон Мэттьюсу по количеству голов

Чемпионат.com

Американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс обошёл российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по среднему количеству голов за матч, сообщает журналист Кендалл Бэйкер на своей странице в «Твиттере».

Овечкин уступил Остон Мэттьюсу по количеству голов
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

24-летний Мэттьюс забросил 253 шайбы в 399 матчах в НХЛ. Средний показатель голов за встречу у американца составляет 0,63. Он вышел на пятое место в истории НХЛ. 36-летний Овечкин провёл 1264 матча, в которых забросил 772 шайбы. Его показатель составляет 0,61, россиянин располагается на седьмом месте. Ниже, на восьмой позиции, находится канадская легенда Уэйн Гретцки — он забивал в среднем 0,6 гола за матч.

Лидирует по этому показателю Майк Босси, его показатель — 0,76. Второе и третье места разделили Марио Лемье и Си Деннени — у них по 0,75. Четвёртый — Бейб Дай с показателем 0,74 гола за встречу.

Отметим, что на шестом месте находится Павел Буре. В среднем за матч он забрасывал 0,62 шайбы.

Хоккей,Остон Мэттьюс,Майк Босси,Марио Лемье,Уэйн Гретцки,Павел Буре,
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