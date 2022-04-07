В США назвали Овечкина величайшим снайпером в истории НХЛ

"Овечкин — величайший снайпер в истории НХЛ, который завоеванным Кубком Стэнли положил конец оговорам в свой адрес. И, по крайней мере, на мой век он сделал хоккей круче", - сказал Стивенс.

В этом сезоне на счету 36-летнего российского нападающего 79 очков. По этому показателю он идет 15-м в лиге. Лидирует по системе гол + пас среди всех игроков НХЛ текущего сезона Коннор Макдэвид из "Эдмонтона". Он набрал 106 очков (40+66). Всего на счету Овечкина 772 заброшенные шайбы, и он продолжает занимать третье место среди лучших снайперов в истории лиги. Рекорд Хоу — 801 гол, а в активе Уэйна Гретцки числится 894 шайбы.