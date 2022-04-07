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1 час назад

Овечкин сравнялся с Кросби по количеству сезонов с 80 очками

Газета.Ruиещё 9

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей в матче с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (4:3) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин сравнялся с Кросби по количеству сезонов с 80 очками
Фото: ТАССТАСС

Таким образом, на счету 36-летнего россиянина стало 80 (43+37) очков. Для Овечкина это десятый сезон в карьере НХЛ, когда он достиг этой отметки. По этому показателю он сравнялся с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Большее количество таких сезонов в активе Уэйна Гретцки (17), Дейла Хаверчука (13), Марселя Дионна (13), Марка Мессье (13), Джо Сакика (12), Стива Айзермана (12), Рона Фрэнсиса (11), Марио Лемье (11), Брайана Тротье (11) и Фила Эспозито (11).

Всего на счету Овечкина 773 заброшенные шайбы, и он продолжает занимать третье место среди лучших снайперов в истории лиги. Рекорд Хоу — 801 гол, а в активе Уэйна Гретцки числится 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин провел 1265-й матч в регулярных чемпионатах. По этому показателю он обогнал своего бывшего одноклубника Джастина Уильямса. Овечкин вышел на 81 место по количеству матчей в регулярных чемпионатах.

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