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42 минуты назад

Овечкин повторил свой рекорд по голам в ворота одного клуба

Газета.Ru

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 50-ю шайбу в ворота «Тампы-Бэй Лайтнинг» и повторил свой рекорд по заброшенным шайбам в ворота одного клуба. Для этого ему понадобилось 75 матчей.

Овечкин повторил свой рекорд по голам в ворота одного клуба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В прошедшем матче россиянин отметился голом и результативной передачей в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), что помогло «Вашингтону» одержать победу над «Тампой» со счетом 4:3.

До этого рекорд по голам против одного соперника также принадлежал Овечкину. Форвард оформил 50 шайб в 69 играх в ворота «Виннипега» («Атланты»).

Всего на счету Овечкина 773 заброшенные шайбы, и он продолжает занимать третье место среди лучших снайперов в истории лиги. Рекорд Хоу — 801 гол, а в активе Уэйна Гретцки числится 894 шайбы.

«Вашингтон» набрал 86 очков в 70 играх, команда располагается на четвертой позиции в таблице Столичного дивизиона.

Ранее нападающий московского «Динамо» и олимпийский чемпион по хоккею 2018 года Вадим Шипачев дал комментарий о возможности проведения международных соревнований без россиян.

Хоккей,Вадим Шипачев,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,Динамо,
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