"Айлендерс" победили "Каролину" в матче НХЛ

"Нью-Йорк Айлендерс" в гостях со счетом 2:1 обыграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в субботу на "Пи-эн-си-арене" в Роли (штат Северная Каролина, США).

Фото: © AP Photo/Matt Slocum © AP Photo/Matt Slocum

В составе "Айлендерс" шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо (29-я минута) и Кайл Палмьери (60). У "Каролины" отличился Винсент Трошек (60).

Российский вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 19 бросков из 20 и одержал 23-ю победу в 44 матчах текущего сезона. Нападающий "Каролины" Андрей Свечников не сумел отличиться.

"Айлендерс" набрали 75 очков в 70 матчах, команда занимает пятую строчку в таблице Столичного дивизиона. "Каролина" идет первой, набрав 100 очков за 72 игры.