Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
1 час назад

"Айлендерс" победили "Каролину" в матче НХЛ. Сорокин отразил 19 бросков

ТАСС

"Нью-Йорк Айлендерс" в гостях со счетом 2:1 обыграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в субботу на "Пи-эн-си-арене" в Роли (штат Северная Каролина, США).

"Айлендерс" победили "Каролину" в матче НХЛ
Фото: © AP Photo/Matt Slocum© AP Photo/Matt Slocum

В составе "Айлендерс" шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо (29-я минута) и Кайл Палмьери (60). У "Каролины" отличился Винсент Трошек (60).

Российский вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 19 бросков из 20 и одержал 23-ю победу в 44 матчах текущего сезона. Нападающий "Каролины" Андрей Свечников не сумел отличиться.

"Айлендерс" набрали 75 очков в 70 матчах, команда занимает пятую строчку в таблице Столичного дивизиона. "Каролина" идет первой, набрав 100 очков за 72 игры.

Следующий матч "Айлендерс" проведут 10 апреля в гостях против "Сент-Луиса". "Каролина" 11 апреля сыграет дома с "Анахаймом".

Хоккей,Андрей Свечников,Кайл Палмьери,Илья Сорокин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители