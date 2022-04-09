Лукашенко получил клюшкой по лицу во время игры в хоккей

Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что во время финального матча Республиканских соревнований среди любителей на призы президентского спортивного клуба глава Белоруссии Александр Лукашенко случайно получил клюшкой по лицу. Об этом пишет «Чемпионат».

На видео отчетливо видно, что Лукашенко, игравший под номер «один», всячески пытался сохранить полученную ранее шайбу. Хоккеист под номером «семь» в пылу игры случайно задел его клюшкой по лицу.

«Первый резко увел клюшку в сторону (сохраняя шайбу), но номер 7 не попал по клюшке 01, а попал по лицу. На настроении Первого происшествие никак не отразилось!», - говорится в сообщении.

Президента отвели на скамейку запасных. На последующих кадрах он был замечен с бинтом на голове. Задевший его игрок не понес какого-либо наказания.