Овечкин обошел Ягра по количеству голов в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в ночь на воскресенье, 10 апреля, и завершилась со счетом 6:3 в пользу столичной команды. Помимо Овечкина, в составе победителей голами отметились россияне Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.

Овечкин забросил 845-ю шайбу в НХЛ, учитывая регулярный чемпионат и плей-офф. Россиянин обошел Яромира Ягра и Бретта Халла, на счету которых по 844 гола.