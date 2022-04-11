Определился первый финалист Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в пятом полуфинальном матче Восточной конференции.

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Счет в этой встрече «Металлург» открыл уже на 12-й минуте. Это сделал Максим Карпов. В середине второго периода челябинцы силами Виталия Кравцова отыграли одну шайбу, а за 15 секунд до окончания встречи Григорий Дронов установил окончательный счет: 2:1 в пользу «Металлурга».

Таким образом счет в серии стал 4:1 в пользу подопечных Ильи Воробьева. Его команда обеспечила себе выход в финал Кубка Гагарина впервые с 2017 года. Тогда «Металлург» проиграл в битве за титул петербургскому СКА.

Соперник магнитогорцев по финалу определится среди победителя пары ЦСКА-СКА. Сейчас счет в серии 3:2 в пользу хоккеистов из Санкт-Петербурга. Следующий матч армейские команды проведут в Москве завтра, 12 апреля. Начало матча в 19.30 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является омский «Авангард». В этом сезоне команда выбыла из турнира на стадии четвертьфинала.