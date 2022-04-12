Умер олимпийский чемпион по хоккею Сергей Яшин

На 61-м году жизни скончался бывший нападающий московского «Динамо», олимпийский чемпион 1988 года по хоккею Сергей Яшин. Об этом сообщается на сайте клуба.

Причины смерти Яшина в московском «Динамо» не уточнили.

«Хоккейный Клуб выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Анатольевича. Это невосполнимая потеря для динамовского спорта. Мы скорбим вместе с вами…», — говорится в заявлении клуба.

Яшин выступал за «Динамо» с 1980 по 1990 год, став чемпионом СССР, четырехкратным серебряным и бронзовым призером первенства страны. Помимо московского клуба также играл за пензенский «Дизелист», петербургский СКА, нижнекамский «Нефтехимик», германские «Динамо», «Вильгельмсхафен» и «Зелб».