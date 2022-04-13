Тренеру ЦСКА разбили шайбой лицо во время игры со СКА

Один из тренеров московского ЦСКА Равиль Якубов серьезно пострадал во время шестого матча финальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА. Во время второго периода нападающий столичного клуба Михаил Григоренко с силой ударил по шайбе, та срикошетила и прилетела тренеру прямо в голову. Специалист получил серьезное рассечение над бровью. После поединка форвард принес свои извинения Якубову.