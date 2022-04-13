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3 часа назад

Тренеру ЦСКА разбили шайбой лицо во время игры со СКА

Газета.Ru

Один из тренеров московского ЦСКА Равиль Якубов серьезно пострадал во время шестого матча финальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА. Во время второго периода нападающий столичного клуба Михаил Григоренко с силой ударил по шайбе, та срикошетила и прилетела тренеру прямо в голову. Специалист получил серьезное рассечение над бровью. После поединка форвард принес свои извинения Якубову.

Тренеру ЦСКА разбили шайбой лицо во время игры со СКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Не хотел нашего тренера травмировать. Слава богу, там вроде бы ничего серьезного. Доктора зашили, все нормально", — сказал он для "Матч ТВ".

Наставник ЦСКА Сергей Федоров, который находился рядом со своим помощником в момент инцидента, сразу же попросил врачей оказать Якубову всю необходимую помощь.

"Равиль Якубов смог сохранить глаз, смог отвернуться, но шайба прилично черканула, было рассечение. Он проявил мужество и самоотверженность, вернулся на лавку и смог довести игру до хорошего результата", - приводит слова Федорова "Чемпионат.com".

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1, счет в серии стал 3-3, исход противостояния будет решен в седьмом матче.

Ранее сообщалось, что магнитогорский "Металлург" одержал победу над челябинским "Трактором" в пятом финальном матче Восточной конференции.

Хоккей,Равиль Якубов,Михаил Григоренко,Сергей Федоров,ХК Трактор,СКА,Металлург,
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