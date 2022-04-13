Капризов первым из россиян набрал 90 очков в сезоне НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов первым среди российских игроков набрал 90 очков в текущем сезоне НХЛ.
Капризов отметился двумя результативными передачами в домашней игре регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (5:1). Теперь на счету 24-летнего российского форварда 91 очко (42 гола и 49 передач) в 71 игре.
Лидером бомбардирской гонки является нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (108, 42+66), Капризов занимает седьмое место. На девятой строчке располагается нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (88, 21+67).