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42 минуты назад

Капризов первым из россиян преодолел отметку в 90 очков в текущем сезоне НХЛ

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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов первым среди российских игроков набрал 90 очков в текущем сезоне НХЛ.

Капризов первым из россиян набрал 90 очков в сезоне НХЛ
Фото: ReutersReuters

Капризов отметился двумя результативными передачами в домашней игре регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (5:1). Теперь на счету 24-летнего российского форварда 91 очко (42 гола и 49 передач) в 71 игре.

Лидером бомбардирской гонки является нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (108, 42+66), Капризов занимает седьмое место. На девятой строчке располагается нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (88, 21+67).

Хоккей,Коннор Макдэвид,Кирилл Капризов,Артемий Панарин,
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