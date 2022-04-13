«Моим дочерям нужны деньги».

Хоккейный агент Алеша Пилко рассказал, почему нападающий «Трактора» Теэму Пулккинен, интересы которого он представляет, не покинул челябинскую команду. «Звонили Пулккинену, а он такой человек, может быть, вы знаете, он говорит: «Ребята, мне нужно набрать ещё четыре очка, и я получу две зарплаты, моим дочерям нужны эти деньги. До свидания», — сказал Пилко в интервью YouTube-каналу «Хоккейная кухня».