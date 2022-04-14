Определились финалисты Кубка Гагарина

Столичный ЦСКА одержал победу в седьмом матче финальной серии Западной конференции над СКА из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Таким образом, определились финалисты плей-офф Кубка Гагарина. В решающей серии ЦСКА поспорят за титул с магнитогорским «Металлургом».

На пути к финалу команда Сергея Федорова оказалась сильнее ярославского «Локомотива» и московского «Динамо». Клуб из Магнитогорска выбил из розыгрыша «Барыс», омский «Авангард». В финале Восточной конференции «Металлург» сломил сопротивление «Трактора».