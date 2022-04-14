Овечкин надеется повторить рекорд Гретцки и Босси

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин надеется забросить 50 шайб в регулярке НХЛ в нынешнем сезоне.
Это позволит ему повторить рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси, которые провели в карьере 8 сезонов, в которых забросили не менее 50 шайб.
"Это будет довольно крутой номер, если получится повторить", - сказал Овечкин в интервью пресс-службе НХЛ.
При этом форвард не расстроится, если в этом сезоне не достигнет нужного результата.
"Если нет, то всегда есть следующий сезон", - сказал Овечкин.
Овечкин забросил 46 шайб, до конца регулярки "Вашингтон" проведёт ещё 9 игр.