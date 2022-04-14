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4 часа назад

Овечкин надеется повторить рекорд Гретцки и Босси

Inc-News

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин надеется забросить 50 шайб в регулярке НХЛ в нынешнем сезоне.

Овечкин надеется повторить рекорд Гретцки и Босси
Фото: ReutersReuters

Это позволит ему повторить рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси, которые провели в карьере 8 сезонов, в которых забросили не менее 50 шайб.

"Это будет довольно крутой номер, если получится повторить", - сказал Овечкин в интервью пресс-службе НХЛ.

При этом форвард не расстроится, если в этом сезоне не достигнет нужного результата.

"Если нет, то всегда есть следующий сезон", - сказал Овечкин.

Овечкин забросил 46 шайб, до конца регулярки "Вашингтон" проведёт ещё 9 игр.

Хоккей,Майк Босси,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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