Две шайбы Подколзина помогли "Ванкуверу" победить "Аризону" в матче НХЛ

"Ванкувер" в пятницу обыграл "Аризону" со счетом 7:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Алекс Чиассон (11, 49-я минуты), Шелдон Дрис (19), Элиас Петтерссон (25), Василий Подколзин (36, 40) и Конор Гарланд (36). У проигравших отличился Эндрю Лэдд (31).

Подколзин также отметился результативной передачей в эпизоде с голом Гарланда. Всего в активе 20-летнего форварда теперь 23 очка (13 шайб + 10 передач) в 72 матчах сезона.

"Ванкувер" одержал пятую победу подряд и занимает пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 84 очка в 75 матчах. "Аризона" идет восьмой в Центральном дивизионе с 49 очками после 74 встреч.