Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
1 час назад

Две шайбы Подколзина помогли "Ванкуверу" победить "Аризону" в матче НХЛ

ТАССиещё 3

"Ванкувер" в пятницу обыграл "Аризону" со счетом 7:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Две шайбы Подколзина помогли "Ванкуверу" победить "Аризону" в матче НХЛ
Фото: ReutersReuters

В составе победителей шайбы забросили Алекс Чиассон (11, 49-я минуты), Шелдон Дрис (19), Элиас Петтерссон (25), Василий Подколзин (36, 40) и Конор Гарланд (36). У проигравших отличился Эндрю Лэдд (31).

Подколзин также отметился результативной передачей в эпизоде с голом Гарланда. Всего в активе 20-летнего форварда теперь 23 очка (13 шайб + 10 передач) в 72 матчах сезона.

"Ванкувер" одержал пятую победу подряд и занимает пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 84 очка в 75 матчах. "Аризона" идет восьмой в Центральном дивизионе с 49 очками после 74 встреч.

В следующем матче "Ванкувер" 19 апреля дома примет "Даллас", "Аризона" двумя днями ранее в гостях встретится с "Калгари".

Хоккей,Василий Подколзин,Элиас Петтерссон,Алекс Чиассон,Эндрю Лэдд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители