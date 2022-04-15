Овечкин сравнялся с Халлом по количеству матчей в НХЛ

Матч с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:7) стал для российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина 1269-м в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

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Таким образом 36-летний форвард вышел на 80-е место в лиге по этому показателю, повторив результат Бретта Халла (1269). Следующей целью для Овечкина являются результаты Роба Блэйка и Райана Смита, которые сыграли по 1270 матчей и на данный момент делят между собой 78-е место по этому показателю.