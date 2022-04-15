Экс-тренер Овечкина рассказал особенностях броска россиянина

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц высказался о российском капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине, сравнивая его с форвардом «Торонто Мэйпл Лифс» Остоном Мэттьюсом.
«Самое главное у Овечкина и Мэттьюса — это бросок. Овечкин немного другой. Он обладает полущелчком, этим броском с кистей. Сложно прочитать, куда полетит шайба после броска Овечкина.
У него настолько мощные запястья, что он может послать шайбу куда угодно. Он действительно не видит большого трафика перед собой. У него есть зрение, которое видит все, кроме этого трафика, поэтому он всегда нацелен на эти точки», — цитирует специалиста пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тротц работал вместе с Овечкиным в «Вашингтоне» и выиграл вместе со столичным клубом Кубок Стэнли.
В текущем сезоне 36-летний россиянин провел 72 игры и набрал 85 очков (46 голов + 39 передач). Мэттьюс лидирует по числу заброшенных шайб, на его счету 58 голов.
Ранее сообщалось, что форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби сравнялся с Александром Овечкиным в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен.