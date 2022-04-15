Экс-тренер Овечкина рассказал особенностях броска россиянина

У него настолько мощные запястья, что он может послать шайбу куда угодно. Он действительно не видит большого трафика перед собой. У него есть зрение, которое видит все, кроме этого трафика, поэтому он всегда нацелен на эти точки», — цитирует специалиста пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).