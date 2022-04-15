Агент Радулова прокомментировал информацию о его возможном переходе в «Ак Барс»

«Информация о том, что Александр Радулов станет главной целью «Ак Барса» на трансферном рынке, является преждевременной. У Александра действующий контракт с клубом НХЛ «Даллас Старз». Я думаю, что сейчас все мысли Александра связаны с тем, чтобы его команда попала в плей-офф», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.