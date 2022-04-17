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1 час назад

Гонка снайперов НХЛ: Кирилл Капризов вышел на пятое место

Чемпионат.comиещё 3

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз».

Гонка снайперов НХЛ: Кирилл Капризов вышел на пятое место
Фото: EPAEPA

Эта шайба стала для него 43-й в 72 встречах сезона. Благодаря этому Капризов вышел на единоличное пятое место в списке лучших снайперов сезона НХЛ, обойдя капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Виннипег Джетс» Кайла Коннора (у обоих — по 42 гола). Выше Капризова находится российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший 46 шайб в 72 матчах сезона. Лидирует форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (58 голов в 69 встречах).

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

Хоккей,Кайл Коннор,Коннор Макдэвид,Кирилл Капризов,Александр Овечкин,
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