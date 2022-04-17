Гонка снайперов НХЛ: Кирилл Капризов вышел на пятое место

Эта шайба стала для него 43-й в 72 встречах сезона. Благодаря этому Капризов вышел на единоличное пятое место в списке лучших снайперов сезона НХЛ, обойдя капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Виннипег Джетс» Кайла Коннора (у обоих — по 42 гола). Выше Капризова находится российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший 46 шайб в 72 матчах сезона. Лидирует форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (58 голов в 69 встречах).