Панарин повторил достижение Гретцки и Ягра

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин повторил клубное достижение Уэйна Гретцки и Яромира Ягра, отдав голевую передачу в игре с «Детройтом».

Фото: Jared Silber / Contributor / National Hockey League / Gettyimages.ru Jared Silber / Contributor / National Hockey League / Gettyimages.ru

В первом периоде встречи Панарин ассистировал Мике Зибанежаду, когда команда открыла счет. Для россиянина набранное очко стало 90-м в нынешнем сезоне. Таким образом, он во второй раз в составе «Рейнджерс» достиг отметки в 90 (22+68) очков за сезон — ранее Панарин в чемпионате-2019/20 набрал 95 (32+62) очков.

До Панарина лишь пятерым хоккеистам в истории «Рейнджерс» удавалось более одного раза провести сезон с 90+ очками. Это дважды делали Уэйн Гретцки, Яромир Ягр и Род Жильбер, а Марк Мессье и Жан Ратель провели по три таких сезона в составе команды из Нью-Йорка.