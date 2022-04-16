Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+25° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
3 часа назад

Панарин повторил достижение Гретцки и Ягра в составе «Рейнджерс»

Матч ТВиещё 2

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин повторил клубное достижение Уэйна Гретцки и Яромира Ягра, отдав голевую передачу в игре с «Детройтом».

Панарин повторил достижение Гретцки и Ягра
Фото: Jared Silber / Contributor / National Hockey League / Gettyimages.ruJared Silber / Contributor / National Hockey League / Gettyimages.ru

В первом периоде встречи Панарин ассистировал Мике Зибанежаду, когда команда открыла счет. Для россиянина набранное очко стало 90-м в нынешнем сезоне. Таким образом, он во второй раз в составе «Рейнджерс» достиг отметки в 90 (22+68) очков за сезон — ранее Панарин в чемпионате-2019/20 набрал 95 (32+62) очков.

До Панарина лишь пятерым хоккеистам в истории «Рейнджерс» удавалось более одного раза провести сезон с 90+ очками. Это дважды делали Уэйн Гретцки, Яромир Ягр и Род Жильбер, а Марк Мессье и Жан Ратель провели по три таких сезона в составе команды из Нью-Йорка.

В настоящий момент в матче «Рейнджерс» — «Детройт» идет второй период, счет — 2:0 в пользу хозяев.

Хоккей,Марк Мессье,Уэйн Гретцки,Яромир Ягр,Артемий Панарин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители