«Бостон» обыграл «Питтсбург» и вышел в плей-офф

"Бостон" со счетом 2:1 в субботу обыграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и гарантировал себе попадание в плей-офф.

Фото: AP Photo/Winslow Townson AP Photo/Winslow Townson

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Трент Фредерик (1-я минута) и Тэйлор Холл (3). У проигравших отличился Дэнтон Хайнен (26).

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин не принял участие в матче. Форвард был дисквалифицирован 12 апреля на четыре игры за удар клюшкой в лицо защитника "Нэшвилла" Марка Боровецки. Малкину осталось пропустить одну встречу.

"Бостон" набрал 97 очков после 75 игр и располагается на четвертом месте в Атлантическом дивизионе. В плей-офф НХЛ выходят три лучшие команды каждого дивизиона и две сильнейшие команды конференций из числа не попавших в тройку в своем дивизионе. "Бостон" стал недосягаемым для занимающего девятое место в Восточной конференции "Нью-Йорк Айлендерс".

В активе команды из Нью-Йорка 79 очков в 74 матчах, в регулярном чемпионате НХЛ каждая команда проведет по 82 встречи. "Бостон" сыграет в плей-офф НХЛ в шестом сезоне подряд. Ранее место в плей-офф от Восточной конференции обеспечили "Каролина", "Флорида", "Тампа", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Торонто" и "Питтсбург". В Западной конференции участие в розыгрыше Кубка Стэнли гарантировал "Колорадо".