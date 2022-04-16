Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+25° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
2 часа назад

"Бостон" в шестой раз подряд вышел в плей-офф НХЛ

ТАССиещё 2

"Бостон" со счетом 2:1 в субботу обыграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и гарантировал себе попадание в плей-офф.

«Бостон» обыграл «Питтсбург» и вышел в плей-офф
Фото: AP Photo/Winslow TownsonAP Photo/Winslow Townson

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Трент Фредерик (1-я минута) и Тэйлор Холл (3). У проигравших отличился Дэнтон Хайнен (26).

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин не принял участие в матче. Форвард был дисквалифицирован 12 апреля на четыре игры за удар клюшкой в лицо защитника "Нэшвилла" Марка Боровецки. Малкину осталось пропустить одну встречу.

"Бостон" набрал 97 очков после 75 игр и располагается на четвертом месте в Атлантическом дивизионе. В плей-офф НХЛ выходят три лучшие команды каждого дивизиона и две сильнейшие команды конференций из числа не попавших в тройку в своем дивизионе. "Бостон" стал недосягаемым для занимающего девятое место в Восточной конференции "Нью-Йорк Айлендерс".

В активе команды из Нью-Йорка 79 очков в 74 матчах, в регулярном чемпионате НХЛ каждая команда проведет по 82 встречи. "Бостон" сыграет в плей-офф НХЛ в шестом сезоне подряд. Ранее место в плей-офф от Восточной конференции обеспечили "Каролина", "Флорида", "Тампа", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Торонто" и "Питтсбург". В Западной конференции участие в розыгрыше Кубка Стэнли гарантировал "Колорадо".

В следующем матче "Бостон" 20 апреля примет "Сент-Луис". "Питтсбург" следующую встречу также проведет против "Бостона". Игра пройдет 22 апреля на домашней площадке "Питтсбурга".

Хоккей,Дэнтон Хайнен,Тэйлор Холл,Евгений Малкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители