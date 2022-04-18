"Сент-Луис" разгромил "Нэшвилл" в матче НХЛ

"Сент-Луис" в ночь на понедельник в гостях победил "Нэшвилл" со счетом 8:3, забросив семь шайб во втором периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фото: © AP Photo/Frank Franklin II © AP Photo/Frank Franklin II

В составе победителей отличились Брэйден Шенн (18-я и 37-я минуты), Владимир Тарасенко (22), Калле Розен (25, 33), Натан Уокер (33), Джордан Кайру (30, 40). У "Нэшвилла" голы на счету Ника Казинса (5), Люка Кунина (39) и Данте Фаббро (53).

Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко также отличился двумя результативными передачами. Нападающий забрасывает шайбы в пятом матче подряд, всего он набрал 76 (33 гола + 43 передачи) очков в 69 играх регулярного чемпионата. Также Тарасенко провел 600-ю игру в НХЛ. Два голевых паса отдал российский форвард победителей Иван Барбашев, на счету которого теперь 56 (24+32) очков после 75 встреч. Его соотечественник и одноклубник Павел Бучневич, играющий на позиции нападающего, также поучаствовал в одном голе, заработав 69 (27+42) очков в 67 играх регулярного чемпионата.

Днем ранее "Сент-Луис" вышел в плей-офф НХЛ. Команда занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 102 очка после 76 встреч. "Нэшвилл" с 91 очком в 76 играх идет четвертым в дивизионе. В следующем матче "Сент-Луис" в ночь на 20 апреля примет "Бостон", "Нэшвилл" в этот же день дома сыграет с "Калгари".