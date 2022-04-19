Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
1 час назад

Гол Овечкина помог "Вашингтону" переиграть "Колорадо"

Газета.Ruиещё 6

"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, которая состоялась в Денвере на стадионе "Болл-Арена", завершилась с результатом 3:2 в пользу клуба из Вашингтона. Российский нападающий победившей команды Александр Овечкин набрал в этом поединке одно очко - он забросил шайбу и вывел свою команду вперед, когда счет был 1:1.

Гол Овечкина помог "Вашингтону" переиграть "Колорадо"
Фото: Eric Bolte/USA TODAY Sports/ReutersEric Bolte/USA TODAY Sports/Reuters

Одним из его ассистентов выступил еще один российский хоккеист "Кэпиталз" - Евгений Кузнецов. Правый нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин в матче также отличился заброшенной шайбой. Он сравнял счет после того, как "Вашингтон" повел с результатом 1:0. Ассистентами российского хоккеиста выступили Боуэн Байрэм и Кейл Макар.

Ранее сообщалось, что Овечкин забросил 778-ю шайбу в карьере с передачи Кузнецова. НХЛ. Регулярный чемпионат"Колорадо Эвеланш" - "Вашингтон Кэпиталз" - 2:30:1 - Хэтэуэй, 04:02; 1:1 - Ничушкин (Байрэм, Макар), 17:05; 1:2 - Овечкин (Кузнецов, Карлсон), 33:27; 2:2 - Лехконен (Штурм, Обе-Кюбель), 48:13; 2:3 - Юханссон (Шири), 50:46.

Хоккей,Валерий Ничушкин,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители