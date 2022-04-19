Гол Овечкина помог "Вашингтону" переиграть "Колорадо"

"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, которая состоялась в Денвере на стадионе "Болл-Арена", завершилась с результатом 3:2 в пользу клуба из Вашингтона. Российский нападающий победившей команды Александр Овечкин набрал в этом поединке одно очко - он забросил шайбу и вывел свою команду вперед, когда счет был 1:1.
Одним из его ассистентов выступил еще один российский хоккеист "Кэпиталз" - Евгений Кузнецов. Правый нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин в матче также отличился заброшенной шайбой. Он сравнял счет после того, как "Вашингтон" повел с результатом 1:0. Ассистентами российского хоккеиста выступили Боуэн Байрэм и Кейл Макар.
Ранее сообщалось, что Овечкин забросил 778-ю шайбу в карьере с передачи Кузнецова. НХЛ. Регулярный чемпионат"Колорадо Эвеланш" - "Вашингтон Кэпиталз" - 2:30:1 - Хэтэуэй, 04:02; 1:1 - Ничушкин (Байрэм, Макар), 17:05; 1:2 - Овечкин (Кузнецов, Карлсон), 33:27; 2:2 - Лехконен (Штурм, Обе-Кюбель), 48:13; 2:3 - Юханссон (Шири), 50:46.