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1 час назад

Передача Задорова помогла "Калгари" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ

ТАССиещё 5

"Калгари" во вторник обыграл "Чикаго" со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голевая передача Никиты Задорова помогла «Калгари» обыграть «Чикаго»
Фото: © AP Photo/Lynne Sladky© AP Photo/Lynne Sladky

В составе победителей шайбы забросили Диллон Дюбе (1-я минута), Джонни Годро (7, 59), Блейк Коулман (15), Оливер Кайлингтон (59). У "Чикаго" отличились Тайлер Джонсон (8), Алек Регула (33).

Российский защитник "Калгари" Никита Задоров отметился результативной передачей, которая стала для него 16-й в этом сезоне, и набрал очки во второй игре подряд. Также россиянин в 68 матчах забросил три шайбы.

"Калгари" занимает первое место в Тихоокеанском дивизионе, команда набрала 103 очка в 76 играх. "Чикаго" идет на седьмой позиции в Центральном дивизионе, после 76 игр у команды 61 очко.

В следующем матче "Калгари" 20 апреля на выезде встретится с "Нэшвиллом". "Чикаго" 21 апреля приедет в гости к "Аризоне".

Хоккей,Никита Задоров,Тайлер Джонсон,Джонни Годро,
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