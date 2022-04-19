Голевая передача Никиты Задорова помогла «Калгари» обыграть «Чикаго»

"Калгари" во вторник обыграл "Чикаго" со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фото: © AP Photo/Lynne Sladky © AP Photo/Lynne Sladky

В составе победителей шайбы забросили Диллон Дюбе (1-я минута), Джонни Годро (7, 59), Блейк Коулман (15), Оливер Кайлингтон (59). У "Чикаго" отличились Тайлер Джонсон (8), Алек Регула (33).

Российский защитник "Калгари" Никита Задоров отметился результативной передачей, которая стала для него 16-й в этом сезоне, и набрал очки во второй игре подряд. Также россиянин в 68 матчах забросил три шайбы.

"Калгари" занимает первое место в Тихоокеанском дивизионе, команда набрала 103 очка в 76 играх. "Чикаго" идет на седьмой позиции в Центральном дивизионе, после 76 игр у команды 61 очко.