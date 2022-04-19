Вратарь "Вашингтона" Самсонов выиграл 6 из 7 последних игр в НХЛ

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Илья Самсонов вместе с партнерами по команде одержал победу в матче регулярного чемпионата против "Колорадо Эвеланш" (3:2).
Россиянин в прошедшем матче сумел отразить 24 броска из 26 и выиграл шестую из семи последних матчей в лиге. Всего в текущем сезоне Самсонов провел 41 игру, в трех из которых сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.
В среднем за матч россиянин пропускает 2,97 шайбы. Напомним, что нападающий победившей команды Александр Овечкин набрал в этом поединке одно очко - он забросил шайбу и вывел свою команду вперед, когда счет был 1:1.
Одним из его ассистентов выступил еще один российский хоккеист "Кэпиталз" - Евгений Кузнецов. Ранее сообщалось, что Овечкин забросил 778-ю шайбу в карьере с передачи Кузнецова. НХЛ.
Регулярный чемпионат
"Колорадо Эвеланш" - "Вашингтон Кэпиталз" - 2:30:1 - Хэтэуэй, 04:02; 1:1 - Ничушкин (Байрэм, Макар), 17:05; 1:2 - Овечкин (Кузнецов, Карлсон), 33:27; 2:2 - Лехконен (Штурм, Обе-Кюбель), 48:13; 2:3 - Юханссон (Шири), 50:46.