Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
1 час назад

Вратарь "Вашингтона" Самсонов выиграл 6 из 7 последних игр в НХЛ

Газета.Ruиещё 4

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Илья Самсонов вместе с партнерами по команде одержал победу в матче регулярного чемпионата против "Колорадо Эвеланш" (3:2).

Вратарь "Вашингтона" Самсонов выиграл 6 из 7 последних игр в НХЛ
Фото: REUTERSREUTERS

Россиянин в прошедшем матче сумел отразить 24 броска из 26 и выиграл шестую из семи последних матчей в лиге. Всего в текущем сезоне Самсонов провел 41 игру, в трех из которых сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

В среднем за матч россиянин пропускает 2,97 шайбы. Напомним, что нападающий победившей команды Александр Овечкин набрал в этом поединке одно очко - он забросил шайбу и вывел свою команду вперед, когда счет был 1:1.

Одним из его ассистентов выступил еще один российский хоккеист "Кэпиталз" - Евгений Кузнецов. Ранее сообщалось, что Овечкин забросил 778-ю шайбу в карьере с передачи Кузнецова. НХЛ.

Регулярный чемпионат

"Колорадо Эвеланш" - "Вашингтон Кэпиталз" - 2:30:1 - Хэтэуэй, 04:02; 1:1 - Ничушкин (Байрэм, Макар), 17:05; 1:2 - Овечкин (Кузнецов, Карлсон), 33:27; 2:2 - Лехконен (Штурм, Обе-Кюбель), 48:13; 2:3 - Юханссон (Шири), 50:46.

Хоккей,Илья Самсонов,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители