Вратарь "Вашингтона" Самсонов выиграл 6 из 7 последних игр в НХЛ

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Илья Самсонов вместе с партнерами по команде одержал победу в матче регулярного чемпионата против "Колорадо Эвеланш" (3:2).

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Россиянин в прошедшем матче сумел отразить 24 броска из 26 и выиграл шестую из семи последних матчей в лиге. Всего в текущем сезоне Самсонов провел 41 игру, в трех из которых сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

В среднем за матч россиянин пропускает 2,97 шайбы. Напомним, что нападающий победившей команды Александр Овечкин набрал в этом поединке одно очко - он забросил шайбу и вывел свою команду вперед, когда счет был 1:1.

Одним из его ассистентов выступил еще один российский хоккеист "Кэпиталз" - Евгений Кузнецов. Ранее сообщалось, что Овечкин забросил 778-ю шайбу в карьере с передачи Кузнецова. НХЛ.

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