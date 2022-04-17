Мощнейшая атака против надежной обороны

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«Металлург» более свеж

Магнитогорский «Металлург» в финальной серии будет иметь преимущество своей площадки. Все потому, что в регулярном чемпионате команда Ильи Воробьева набрала больше очков. Будет преимущество у магнитогорцев и в свежести: свою полуфинальную серию с «Трактором» они завершили в пяти матчах, получив целую неделю на подготовку. Сложно сказать, плюс это или минус. С одной стороны, «Магнитка» получила возможность подлечить травмы, набраться сил перед финалом. С другой - тренеры не любят слишком длинных пауз, сбивается игровой ритм. Это может сыграть свою роль в ходе серии.

«Металлург» - самая результативная команда плей-офф КХЛ. Подопечные Иьи Воробьева забрасывают в среднем почти по 4 шайбы за матч. И, кстати, набирают ход. У них были небольшие проблемы с «Барысом» и очень сложная серия с «Авангардом», а вот «Трактор» магнитогорцы прошли очень уверенно. Поставить на победу уральцев в розыгрыше Кубка Гагарина можно с коэффициентом 2.40.

ЦСКА хорош в обороне. И фаворит финала

Если «Магнитка» набирала ход постепенно, то у ЦСКА первые два раунда выдались более чем уверенными. 8 матчей - 8 побед, 2 раза по 4:0. Под горячую руку попали «Локомотив» и московское «Динамо».

А вот в серии со СКА в финале Запада все было очень сложно. ЦСКА проигрывал 2-3 по ходу серии, но вырвал победу в двух решающих матчах и протиснулся в финал. У команды Сергея Федорова будет на 3 дня меньше на отдых, но может быть, это и плюс: команда в тонусе, да и на положительных эмоциях.

Козырь ЦСКА - надежная оборона. Она самая надежная в этом плей-офф, в среднем команда пропускает меньше двух шайб за матч. Да и вратарь у армейцев в полном порядке: Иван Федотов на бумаге перед финалом кажется сильнее ветерана из Магнитогорска Василия Кошечкина. Неудивительно, что москвичей ставят фаворитами серии. На то, что москвичи завоюют чемпионский титул, Winline дает коэффициент 1.57.

Кто выиграет Кубок Гагарина?

Предсказать ход этой серии крайне сложно. У магнитогорцев преимущество своего льда и в свежести, мощнейшая атака. За ЦСКА игровой тонус, дисциплина и оборона. Настоящие лед и пламень.

Во-первых, стоит рискнуть и взять победу ЦСКА в первой игре. Как ни крути, 4 дня перерыва у москвичей были, отдохнуть они успели. Свежесть магнитогорцев скажется ближе к решающим матчам, а вот в первой игре команды будут плюс-минус в равных кондициях. Игровой тонус будет на стороне гостей, поэтому логично поставить на победу их в первом матче серии. Букмекер Winline предлагает поставить на то, что ЦСКА победит в первой игре в основное время, с коэффициентом 2.25.

А вот ближе к четвертому-пятому матчу физическая готовность «Металлурга» может выйти на первый план. И это может сыграть главную роль в поздних встречах. Да и с такой атакой магнитогорцам ничего не страшно. Но матчей будет как минимум 6. Winline предлагает заключить пари на то, что обладателями Кубка Гагарина станут магнитогорцы, с коэффициентом 2.40.

Не будем забывать и то, что ряд лидеров «Металлурга» еще в прошлом сезоне выступал за ЦСКА. К примеру, Брендан Лайпсик и Николай Голдобин. Наверняка для них встречи будут принципиальными. В первой игре стоит ждать голов от «Металлурга», цена ошибки в этой встрече будет все-таки чуть ниже, чем в последующих матчах. Winline предлагает заключить на то, что «Металлург» в первой игре забросит как минимум 3 шайбы, с коэффициентом 2.25.