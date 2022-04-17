Кучеров повторил рекорд "Тампы"

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче с «Виннипег Джетс» (7:4) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) оформил дубль и сделал две результативные передачи.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, для 28-летнего россиянина эта игра стала 17-й в карьере, когда он сумел набрать четыре результативных балла. Кучеров повторил рекорд «молний» по этому показателю, сравнявшись с 32-летним капитаном команды Стивеном Стэмкосом.