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31 минуту назад

Кучеров повторил рекорд "Тампы"

Газета.Ru

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче с «Виннипег Джетс» (7:4) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) оформил дубль и сделал две результативные передачи.

Кучеров повторил рекорд "Тампы"
Фото: Paul Sancya/APPaul Sancya/AP

Как отмечает пресс-служба НХЛ, для 28-летнего россиянина эта игра стала 17-й в карьере, когда он сумел набрать четыре результативных балла. Кучеров повторил рекорд «молний» по этому показателю, сравнявшись с 32-летним капитаном команды Стивеном Стэмкосом.

Кучеров в 49 матчах текущего сезона набрал 51(18+33) очко.

«Тампа» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в своем активе 100 очков.

Хоккей,Стивен Стэмкос,Никита Кучеров,
18+
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