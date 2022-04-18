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1 час назад

"Миннесота" одержала победу над "Сан-Хосе", у Капризова - "-2"

Газета.Ruиещё 2

"Миннесота Уайлд" на стадионе "Эксел Энерджи-центр" принимала "Сан-Хосе Шаркс" в рамках очередного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, которая состоялась в Сент-Поле завершилась в овертайме победой хозяев льда со счетом 5:4.

"Миннесота" одержала победу над "Сан-Хосе"
Фото: Tommy Gilligan/ReutersTommy Gilligan/Reuters

Российский защитник "Миннесоты" Дмитрий Куликов отметился заброшенной шайбой. Победный гол в дополнительное время записал на своей счет швейцарский нападающий Кевин Фиала. 24-летний российский нападающий хозяев поля Кирилл Капризов завершил встречу с показателем полезности "-2", проведя на льду 20 минут 33 секунды и не отметившись результативными действиями. Таким образом, "Сан-Хосе" продлил серию, потерпев десятое кряду поражение, и располагается на 13 месте в Западной конференции. "Миннесота" — третья на Востоке.

Ранее "Нэшвилл Предаторз" на стадионе "Бриджстоун-Арена" принимал "Сент-Луис Блюз" в рамках очередного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, которая состоялась в Нэшвилле завершилась разгромной победой гостей со счетом 8:3.

Хоккей,Кирилл Капризов,Дмитрий Куликов,
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