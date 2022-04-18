"Миннесота" одержала победу над "Сан-Хосе"

"Миннесота Уайлд" на стадионе "Эксел Энерджи-центр" принимала "Сан-Хосе Шаркс" в рамках очередного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, которая состоялась в Сент-Поле завершилась в овертайме победой хозяев льда со счетом 5:4.

Российский защитник "Миннесоты" Дмитрий Куликов отметился заброшенной шайбой. Победный гол в дополнительное время записал на своей счет швейцарский нападающий Кевин Фиала. 24-летний российский нападающий хозяев поля Кирилл Капризов завершил встречу с показателем полезности "-2", проведя на льду 20 минут 33 секунды и не отметившись результативными действиями. Таким образом, "Сан-Хосе" продлил серию, потерпев десятое кряду поражение, и располагается на 13 месте в Западной конференции. "Миннесота" — третья на Востоке.