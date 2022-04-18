"Вашингтон" восьмой раз подряд вышел в плей-офф НХЛ

"Вашингтон" гарантировал себе участие в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в восьмой раз подряд. Это стало возможным после того, как "Торонто" дома в ночь на понедельник победил "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:2 в основное время.

Фото: © AP Photo/Alex Brandon © AP Photo/Alex Brandon

На счету "Вашингтона" 94 очка в 75 играх, команда занимает четвертое место в таблице Столичного дивизиона. В плей-офф НХЛ выходят три лучшие команды каждого дивизиона и две сильнейшие команды конференций из числа не попавших в тройку в своем дивизионе. "Вашингтон" стал недосягаемым для занимающего девятое место в Восточной конференции "Нью-Йорк Айлендерс". Команда стала последним участником плей-офф из Восточной конференции.