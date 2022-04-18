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38 минут назад

Гендиректор клуба КХЛ высказался об уходе иностранных команд из лиги

Lenta.ruиещё 3

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский выразил сожаление из-за выхода из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) иностранных клубов. Об этом он рассказал РИА Новости.

Гендиректор «Сибири» прокоменитировал выход иностранных клубов из КХЛ
Фото: ТАССТАСС

«Я переживаю, когда команды уходят, особенно такие самобытные. Мне очень обидно, но если так, значит так. Мы просто принимаем это как данность», — высказался функционер. По его словам, когда разные культуры игры соединяются, это обогащает хоккей. «Но жизнь не останавливается, рыдать тоже никто не будет», — добавил он.

5 апреля финский «Йокерит» объявил о прекращении выступлений в КХЛ. В заявлении клуба также сказано, что генеральный менеджер Яри Курри покинет пост в совете директоров лиги. Команда выступала в КХЛ с сезона-2014/2015. За это время финнам дважды удалось пробиться в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Ранее стало известно, что рижское «Динамо» покидает КХЛ. В нынешнем розыгрыше команда заняла последнее место в Западной конференции и не попала в плей-офф. Латвийский клуб выступал в КХЛ с момента основания лиги в 2008 году.

Хоккей,Кирилл Фастовский,Динамо Рига,
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