Гендиректор «Сибири» прокоменитировал выход иностранных клубов из КХЛ

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский выразил сожаление из-за выхода из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) иностранных клубов. Об этом он рассказал РИА Новости.

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«Я переживаю, когда команды уходят, особенно такие самобытные. Мне очень обидно, но если так, значит так. Мы просто принимаем это как данность», — высказался функционер. По его словам, когда разные культуры игры соединяются, это обогащает хоккей. «Но жизнь не останавливается, рыдать тоже никто не будет», — добавил он.

5 апреля финский «Йокерит» объявил о прекращении выступлений в КХЛ. В заявлении клуба также сказано, что генеральный менеджер Яри Курри покинет пост в совете директоров лиги. Команда выступала в КХЛ с сезона-2014/2015. За это время финнам дважды удалось пробиться в четвертьфинал Кубка Гагарина.