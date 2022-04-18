Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко стал первой звездой недели в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

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Форвард «Миннесота Уайлд» Кевин Фиала признан второй звездой. Вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Майк Смит стал третьей.Тарасенко забросил 7 шайб и сделал 4 результативные передачи в четырех матчах, он помог «Блюз» продлить победную серию до девяти игр и завоевать место в плей-офф.

Фиала в четырех играх НХЛ забил 5 голов и сделал 5 результативных передач и поспособствовал попаданию своей «Миннесоты» в Кубок Стэнли.