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1 час назад

Тарасенко стал первой звездой недели в НХЛ

Матч ТВ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко стал первой звездой недели в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Тарасенко стал первой звездой недели в НХЛ
Фото: REUTERSREUTERS

Форвард «Миннесота Уайлд» Кевин Фиала признан второй звездой. Вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Майк Смит стал третьей.Тарасенко забросил 7 шайб и сделал 4 результативные передачи в четырех матчах, он помог «Блюз» продлить победную серию до девяти игр и завоевать место в плей-офф.

Фиала в четырех играх НХЛ забил 5 голов и сделал 5 результативных передач и поспособствовал попаданию своей «Миннесоты» в Кубок Стэнли.

Смит отразил все 69 бросков в двух играх и помог «Ойлерз» одержать две победы. Он сделал 30 сэйвов в матче против «Нэшвилл Предаторз» (4:0), а затем записал на свой счет 39 сейвов в игре с «Вегас Голден Найтс» (4:0).

Хоккей,Майк Смит,Владимир Тарасенко,
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