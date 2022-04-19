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1 час назад

Овечкин повторил ещё один рекорд в НХЛ, забив 10-й гол за карьеру в ворота «Колорадо»

Чемпионат.com

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3:2).

Овечкин повторил ещё один рекорд в НХЛ, забив 10-й гол за карьеру в ворота «Колорадо»
Фото: twittertwitter

Для российского форварда сегодняшняя шайба стала 10-й, заброшенной в ворота «лавин» за его карьеру в НХЛ. 36-летний нападающий установил ещё один рекорд в лиге: «Колорадо» стал 28-м клубом, ворота которого Овечкин поражал как минимум 10 раз за время своего выступления в НХЛ.

Ранее только у Джо Сакика, Мариана Госсы и Брэндана Шэнахана было по 28 клубов, в матчах с которыми они забивали 10 и более голов.

В нынешнем сезоне 36-летний Овечкин принял участие в 74 матчах, в которых записал в свой актив 48 голов и сделал 39 результативных передач при показателе полезности «+6» и 18 минутах штрафного времени.

Хоккей,Александр Овечкин,
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