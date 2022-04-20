"Йокерит" планирует вернуться в Финскую хоккейную лигу в 2023 году

Хоккейный клуб "Йокерит" из Хельсинки с сезона-2023/24 намерен участвовать в Финской хоккейной лиге. Об этом в среду сообщает пресс-служба команды.

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Ранее "Йокерит" не подал заявку на участие в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации на Украине.

Сообщается, что целью "Йокерита" является возвращение во внутреннюю лигу с сезона-2023/24. Хоккейная ассоциация Хельсинки подаст заявку на получение лицензии в установленный срок, который будет рассмотрен на ежегодном общем собрании лиги. В следующем сезоне клуб не будет участвовать в официальных соревнованиях, однако юниорская команда продолжит играть в обычном режиме.

"Нам предстоит проделать большую работу, чтобы получить право на участие в лиге, в настоящее время я ищу новых владельцев вместе со мной, - сказал генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри. - Я уверен, что мы сможем соответствовать всем критериям, предъявляемым лигой"