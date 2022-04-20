"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс" одержал уверенную победу над "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден", завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Российский нападающий победившей команды Артемий Панарин в этой встрече набрал два очка, дважды выступив в роли ассистента.

Фото: Официальный сайт НХЛ Официальный сайт НХЛ

Он помог Райану Строуму открыть счет в матче на 36-й минуте, а также отдал голевой пас на Адама Фокса на 52-й минуте. Российский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 31 бросок по своим воротам и оформил шатаут.

Ранее сообщалось, что Панарин повторил клубные достижения Уэйна Гретцки, Яромира Ягра и Рода Жильбера, которым также удавалось провести два сезона и преодолеть отметку в 90 очков. Больше сезонов с такой результативностью в истории клуба имеет только Жан Ратель и Марк Мессье.