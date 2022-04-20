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2 часа назад

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата НХЛ

Газета.Ruиещё 4

"Нью-Йорк Рейнджерс" одержал уверенную победу над "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден", завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Российский нападающий победившей команды Артемий Панарин в этой встрече набрал два очка, дважды выступив в роли ассистента.

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата НХЛ
Фото: Официальный сайт НХЛОфициальный сайт НХЛ

Он помог Райану Строуму открыть счет в матче на 36-й минуте, а также отдал голевой пас на Адама Фокса на 52-й минуте. Российский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 31 бросок по своим воротам и оформил шатаут.

Ранее сообщалось, что Панарин повторил клубные достижения Уэйна Гретцки, Яромира Ягра и Рода Жильбера, которым также удавалось провести два сезона и преодолеть отметку в 90 очков. Больше сезонов с такой результативностью в истории клуба имеет только Жан Ратель и Марк Мессье.

В их активе три таких сезона. НХЛ. Регулярный чемпионат"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Виннипег Джетс" - 3:01:0 - Строум (Зибанеджад, Панарин), 35:57; 2:0 - Фокс (Панарин, Копп), 51:47; 3:0 - Строум (Копп, Крайдер), 59:27.

Хоккей,Адам Фокс,Марк Мессье,Игорь Шестеркин,Райан Строум,Уэйн Гретцки,Артемий Панарин,
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