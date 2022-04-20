Павел Буре отказался идти на выборы

Двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре не будет баллотироваться на пост президента Федерации хоккея России (ФХР), сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источник из окружения бывшего хоккеиста.

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По данным издания, несколько ветеранов отечественного хоккея предлагали 51-летнему Буре выдвинуть свою кандидатуру, но он ответил отказом.

В июле прошлого года Буре был назначен специальным представителем ФХР по международным делам. В сентябре он был избран в совет Международной федерации хоккея (IIHF).Выборы президента ФХР должны состояться в мае–июне. С 2006 года федерацию возглавляет трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

Буре — чемпион мира (1990), серебряный (1998) и бронзовый (2002) призер Олимпийских игр, в НХЛ он выступал за «Ванкувер», «Флориду» и «Рейнджерс».