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26 минут назад

Овечкина признали первой звездой игрового дня в НХЛ

ТАССиещё 2

ТАСС, 21 апреля. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в четверг сообщает пресс-служба лиги.

Овечкин забросил две шайбы в ворота "Вегаса" (3:4, ОТ) и в девятый раз в карьере преодолел отметку в 50 голов за сезон. По этому показателю он сравнялся с рекордсменами лиги - канадцами Майком Босси и Уэйном Гретцки. В активе 36-летнего российского форварда в текущем чемпионате 90 очков (50 шайб + 40 передач).

Второй звездой дня стал американский нападающий "Чикаго" Алекс Дебринкэт, забросивший победную шайбу и сделавший голевую передачу в матче с "Аризоной" (4:3, ОТ). Третьей звездой дня признан канадский голкипер "Эдмонтона" Майк Смит, отразивший 34 броска в игре с "Далласом" (5:2).

Овечкин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России Овечкин трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

Хоккей,Видео,Майк Босси,Алекс Дебринкэт,Майк Смит,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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