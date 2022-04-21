ТАСС, 21 апреля. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в четверг сообщает пресс-служба лиги.

Овечкин забросил две шайбы в ворота "Вегаса" (3:4, ОТ) и в девятый раз в карьере преодолел отметку в 50 голов за сезон. По этому показателю он сравнялся с рекордсменами лиги - канадцами Майком Босси и Уэйном Гретцки. В активе 36-летнего российского форварда в текущем чемпионате 90 очков (50 шайб + 40 передач).

Второй звездой дня стал американский нападающий "Чикаго" Алекс Дебринкэт, забросивший победную шайбу и сделавший голевую передачу в матче с "Аризоной" (4:3, ОТ). Третьей звездой дня признан канадский голкипер "Эдмонтона" Майк Смит, отразивший 34 броска в игре с "Далласом" (5:2).